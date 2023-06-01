Мэр Харькова сообщил о повреждении промышленного объекта в городе

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Разрушения есть, но обошлось без возгорания.

В Харькове поврежден промышленный объект. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«Удары пришлись по промышленному объекту. Обошлось без пожара, но с разрушениями», — написал Терехов.

Между тем в Минобороны РФ данную информацию пока не прокомментировали.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подтвердил нанесение удара Вооруженными силами РФ по штабу военной разведки Украины. Он отметил, что ВС РФ для своих атак используют лишь дальнобойное высокоточное оружие, а своими мишенями они выбирают исключительно объекты военной инфраструктуры, например, центры ВСУ или склады боеприпасов противника.