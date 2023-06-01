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Российская сторона не раз отмечала, что поставляемое оружие является ее законной целью.

НАТО предоставит Украине «очень мощный пакет политической и практической поддержки». Об этом заявил на саммите в Вильнюсе госсекретарь США Энтони Блинкен.

До этого американская журналистка по имени Лесли Шталь однажды заявляла, что Украине придет конец без военной помощи США. Однако поставки оружия только вредят Киеву, так как затягивают конфликт.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любые грузы с оружием и боеприпасами для Украины будут законной целью России.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что думает посол Антонов о военной помощи США Украине.