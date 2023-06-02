«Цветы жизни»: Надежда Ангарская поздравила матерей с Днем защиты детей

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Знаменитость воспитывает двоих сыновей.

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская совсем недавно родила второго наследника. Малыш от тренера по футболу Николая Федчука появился на свет 3 мая. Супруги влюбились друг в друга, когда артистка привела своего старшего сына Давида к нему на занятия. 1 июня, в День защиты детей, она опубликовала новое видео уже с подросшим сыном.

Звезда показала подписчикам, как маленький Даниил умиротворенно спит на ее груди. Ангарская отметила, что дети — это цветы жизни и поздравила всех матерей с праздником. Артистка призналась, что даже несмотря на проблемы во время беременности, она счастлива, что стала матерью уже второй раз. Сейчас она активно приводит себя в форму. Недавно Надежда призналась, что села на диету и попрощалась с выпечкой.

Брак с Федчуком у звезды Comedy Woman уже второй, до этого она была замужем за иорданцем Раедом Бани. Они познакомились в социальных сетях и долгое время мечтали стать родителями, но у Надежды не получалось забеременеть. Когда это наконец произошло, врачи огорошили — ребенок родится с синдромом Дауна. К счастью, диагноз был ошибочным. На свет появился здоровый мальчик Давид.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ангарская прибегла к редкой процедуре после родов.