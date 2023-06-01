Путин поручил ускорить работу по установлению единого статуса многодетной семьи

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Такие ячейки общества пользуются особым уважением в стране.

Президент России Владимир Путин поручил оперативно установить стандарт многодетной семьи для всех регионов страны. Об этом он сообщил в ходе встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

По его словам, удостоверение такой семьи на всей территории страны должно быть действительно в бумажном и электронном виде.

Он также отметил, что многодетные родители в России полностью посвящают себя детям, не только успевают справляться с повседневными хлопотами, но и прилагают много сил, чтобы дети развивались, раскрывали таланты в кружках и секциях.

В наше время, по мнению главы государства, семьи с большим количеством детей стали воплощением нравственных основ и семейных ценностей, которые для России абсолютны и безусловны.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какие льготы полагаются многодетным в России. Стоит отчетить, что в стране проживает порядка двух миллионов многодетных семей, и большинство из них нуждается в дополнительной поддержке государства.