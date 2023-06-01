«Команду Хаджиме уже выполнил»: Путин похвалил школьника из Красногорска за стихи про дзюдо

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Мальчик не только пишет стихи, но занимается дзюдо.

Президент России похвалил школьника из Красногорска, который трогательно прочитал свое стихотворение, посвященное Владимиру Владимировичу. Во время своего выступления мальчик отметил, что хотел бы быть таким же, как лидер Российской Федерации — «храбрым и смелым».

Путин пообщался с юным дарованием во время онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

«Я так понимаю, что ты занимаешься дзюдо. Отлично. И еще стихи пишешь. Хочу сказать: в литературном творчестве ты команду „Хаджиме“ (сигнал к началу схватки в дзюдо — Прим. ред.) уже выполнил. Могу только сказать: „Еши“ (команда продолжать в дзюдо — Прим. ред.). Продолжай в таком же духе и желаю тебе успехов и в творчестве, и на спортивных аренах», — ответил Владимир Владимирович на сочинения мальчика.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин рассказал, что спит по шесть часов и старается не бросать занятия спортом.