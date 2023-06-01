Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» стартовал в Подмосковье

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Показ прошел в «исторической атмосфере», на открытой территории усадьбы «Кривякино».

Подмосковье на ближайшие дни становится театральной столицей. Там проходит фестиваль «Фабрика Станиславского». Вместо декораций — пейзажи старинной усадьбы. Одной из первых на сцене под открытым небом — постановка «Собака на сене». Страсти кипят, несмотря на холодное начало лета. Праздник губернских театров продлится до 10 июня, программа очень насыщенная. Корреспондент «Известий» Мария Кравцова там уже побывала и прямо сейчас поделится впечатлениями.