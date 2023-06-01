Путин рассказал, что спит по шесть часов и старается не бросать занятия спортом

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Однако сегодня российский лидер уделил на отдых меньше времени.

Президент России Владимир Путин заявил, что спит «как и все люди». Об этом он рассказал на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

По словам российского лидера, на сон он уделяет в основном шесть или семь часов. Однако сегодня он спал меньше из-за напряженного рабочего графика.

«Я в отличие от некоторых известных вам людей стараюсь не бросать заниматься спортом, и это помогает в работе», — добавил президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин согласился с мнением отца многодетной семьи о том, что Россия победит и станет гарантом мира и безопасности для всех народов.