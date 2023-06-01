Певица Наталья Подольская продемонстрировала подросших сыновей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Звезда и ее маленькие наследники увидели гималайского белогрудого медведя, плескающегося в воде.

В День защиты детей певица Наталья Подольская вместе со звездами «Русского Радио» и популярным радиоведущим Дмитрием Олениным отправилась в Московский зоопарк. «Русского Радио» взяло под опеку гималайского медведя, обитающего в столичном зоосаде.

Но знаменитость пришла на мероприятие не только с коллегами, но и взяла с собой своих сыновей. Артемий и Иван — сыновья артистки от музыканта Владимира Преснякова — с увлечением рассматривали представителей дикого мира на мероприятии.

«Смотри, вон там, медведь! В ванне купается», — показывала детям зверя Подольская.

Подопечный радиостанции, о котором говорила Подольская, — это гималайский белогрудый медведь, который обитает на юге Дальнего Востока России и в других странах. Теперь мишка станет символом добродушия и сможет привлечь внимание слушателей к важности бережного отношения к этим животным.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Подольская назвала своего старшего сына домашним тираном.