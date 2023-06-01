«Удар пружиной»: что грозит Волочковой из-за экстремальной диеты
Диетолог Соломатина: Волочковой грозят проблемы со здоровьем из-за монодиеты
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; Личный архив Елены Соломатиной; 5-tv.ru
Чем танцовщице грозят эксперименты с едой?
Экстремальная диета балерины Анастасии Волочковой из куриного бульона доставит ей проблемы со здоровьем. Об этом 5-tv.ru заявила диетолог Елена Соломатина.
Многие фанаты танцовщицы отмечают, что та стала чрезмерно худой. В одной из публикаций звезда призналась, что в последние дни ест только куриный бульон.
Эксперт сперва отметила, что мы не знаем точное количество потребляемого Волочковой бульона. Объем может исчисляться литрами и даже восполнять калораж, но дело не в этом.
«В любом случае не восполняются определенные компоненты, которые невозможно получить из куриного бульона, невзирая на то, что в нем много чего содержится. Но не все, далеко не все», — объясняет врач.
Соломатина добавила, что в бульоне элементарно нет клетчатки, углеводов, которые все равно дают энергию. Также в этом блюде, как уточнила специалист, отсутствуют многие витамины.
«Любая монодиета она чревата в конечном итоге неким таким „откатом“. И причем очень негативным», — говорит специалист.
Диетолог пояснила, что, если человеку, например, предложили контракт в Голливуде и ему необходимо быстро похудеть, то в будущем ему нужно готовиться к тому, что плата за такие резкие скачки веса обойдется высокой ценой для здоровья.
Если она на один день — то это вполне возможно, а если больше, то нет. В случае, если человек злоупотребляет такими диетами, ему грозит «удар пружиной».
После того, как тело похудеет, обменные процессы в нем уменьшатся, а энергозатраты — снизятся. Даже если пищи будет в меньшем количестве, чем ранее, человек все равно наберет массу: этот процесс продолжит идти за счет жира, а не мышц.
«Поскольку организм пытается все-таки скомпенсировать и отложить про запас, уйти в жир. Ведь его легче использовать в качестве энергии, чем белок», — отмечает эксперт.
Также диетолог объясняет, что после таких изменений фигура будет более рыхлой. Но, если кто-то идет на такое сознательно, то это выбор каждого.
«Дело в том, что у нас есть основный обмен веществ, который необходим для того, чтобы поддерживать дыхание, давление и даже, если мы лежим просто на диване при комнатной температуре и ничего не делаем, то этот обмен происходит», — говорит врач.
Чтобы определить свою норму, необходимо рассчитать показатели по формуле. Нормальная масса тела, которая высчитывается математическими вычислениями, умножается на 24 и множится, условно говоря, на единицу или чуть меньше.
И, если худеющий понижает калорийность еды ниже того уровня, чтобы поддерживать жизнедеятельность, то организм «пугается» и начинает откладывать калории про запас. Этот минимум может потом откликнуться очень нежелательными последствиями, заключила Соломатина.
Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова шокировала публику экстремальной диетой.