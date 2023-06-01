«Абсолютно прозрачны»: Песков о гаджетах Apple, через которые США вели слежку

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Представитель Кремля отметил, что смартфонами этого бренда пользуются 20-30% людей.

В личных целях сегодня многие продолжают пользоваться гаджетами компании Apple, через которые американцы вели слежку. Так информацию ФСБ прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что речь идет о 20-30% пользователей.

«Вся эта информация заслуживает внимания. Кто-то уже отказывается от айфонов. Все понимают, что все эти гаджеты абсолютно прозрачны», — отметил Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские спецслужбы вели разведывательные действия с использованием гаджетов Apple и вредоносного программного обеспечения.