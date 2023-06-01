Начальник УМВД по Липецкой области Олег Латунов подал рапорт об увольнении

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С чем связано такое решение сотрудника полиции?

Начальник УМВД России по Липецкой области Олег Латунов подал рапорт об освобождении от занимаемой должности. Данное решение объяснили в МВД РФ.

По информации ведомства, 30 мая на коллегии министерства обсуждались результаты проверок работы территориальных органов, в том числе в Липецкой области. Министр Владимир Колокольцев указал на просчеты в профессиональной подготовке сотрудников.

«Министр предупредил руководителей всех уровней о персональной ответственности за качество подготовки личного состава к выполнению оперативно-служебных задач, в том числе в особых условиях. 31 мая начальник УМВД России по Липецкой области генерал-майор полиции Олег Латунов подал рапорт об освобождении от занимаемой должности», — говорится в сообщении.

Дополнительной информации о причинах подачи рапорта об отставке Латунова в МВД РФ не приводили.

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