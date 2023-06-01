Эрдоган из-за обиды на Запад может похоронить НАТО

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Переизбранный на новый срок президент Турции недоволен намерением западных стран отказаться признать результаты выборов. Последствия могут быть очень тяжелыми.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может уничтожить НАТО, если власти стран Запада откажутся признать итоги прошедших недавно выборов. Таким мнением поделился тюрколог Иван Стародубцев.

«Может, он и похоронит НАТО — если такими темпами пойдет. Потому что они точно настроены Эрдогана не признавать. И более того, не дать ему доработать до 2028 года. Это четко понятно уже сейчас», — цитирует политолога ИА SM-News.

Иван Стародубцев напомнил, что ранее в Турции было министерство по делам Европейского союза. Реджеп Эрдоган его ликвидировал, преобразовав в департамент при министерстве иностранных дел. На этом фоне России следует стремительнее налаживать отношения с Турцией и включать ее в зону своего влияния, считает тюрколог.

«Заложен очень серьезный фундамент за последние 20 лет. Две стороны увидели, что не обязательно им враждовать. Даже находясь в разных лагерях, они вполне могут реализовывать очень много чего хорошего и полезного», — отметил собеседник агентства.

Второй тур выборов президента Турции прошел 28 мая. Реджеп Эрдоган получил 52% голосов, а его оппонент — Кемаль Кылычдароглу — оставшиеся 48%. Президент России Владимир Путин одним из первых поздравил Реджепа Эрдогана с переизбранием на новый срок. Вскоре появились слухи об их предстоящей встрече в Турции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле подтвердили подготовку к встрече Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Сейчас идет согласование мероприятия — дата и место его проведения станут известны позже.