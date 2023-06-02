Без обид: как перестать воспринимать критику близко к сердцу

Эксперт Каспарова: нужно работать над самооценкой, чтобы не реагировать остро на критику

Фото: www.globallookpress.com / Bernard Jaubert

Чаще всего окружающие сокрушаются не лично на человека, а на его поступки и действия.

Критика оказывает на некоторых людей разрушительное влияние — чтобы избежать этого, необходимо понять значимость слов человека и проявить снисхождение. Об этом заявила тренер по дизайну голоса, речи и публичным выступлениям Седа Каспарова.

Резко сказанные слова могут напугать вас и заставить свернуть с намеченного пути. Любые действия, поведение и реакция могут сопровождаться негативными комментариями со стороны окружающих.

Существует несколько способов, как научиться спокойно воспринимать критику. Специалист отмечает, что если вы получили негативную обратную связь, то спросите себя: «Действительно ли необходимо прислушиваться к словам этого человека?»

«Если человек не является экспертом в этой области и просто хочет вылить на вас свой негатив, то не нужно воспринимать его слова близко к сердцу. А если собеседник хочет своим мнением помочь вам, то необходимо задать дополнительные вопросы и выстроить с ним диалог», — сказала эксперт изданию Газета.ру.

Каспарова также рекомендует не доказывать обратное: если человек выплеснул на вас негативные эмоции, то стоит проявить снисхождение. Не пытайтесь его переубедить и будьте доброжелательно настроены по отношению к нему.

Нужно не забывать, что всегда есть люди, которые будут недовольны вашей работой. Не менее важно работать над самооценкой — уверенность в себе позволит спокойно воспринимать критику и замечания окружающих людей.

«Синдром самозванца значительно усложняет нашу жизнь. Такие люди часто становятся жертвами из-за своей неуверенности. А окружающие позволяют себе беспочвенно их критиковать. Нужно научиться ценить себя и свои достижения, стать самоценностью. Тогда критика не сможет сломить вас и сбить с намеченного пути», — отмечает специалист.

Негативные комментарии, в конечном счете, могут стать толчком для роста как в личностном, так и в профессиональном плане.

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