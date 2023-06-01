Песков: Путин активно занимается вопросами оказания помощи людям в Шебекино

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По мнению главы государства, региональные власти работают самоотверженно.

Президент России Владимир Путин регулярно получает информацию по Шебекино и решает важные вопросы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге журналистам.

«Шебекино– постоянно и регулярно президент получает информацию от пограничиков, от военных, от спасателей, от властей Белгородской области. Главный вопрос — оказание помощи людям, поддержка в переселении тех, кто нуждается, кто желает. Этим тоже Путин занимается сегодня активно», — говорит Песков.

Также он отметил, что в Кремле хорошо оценивают работу региональных властей.

Минувшей ночью украинские националисты снова обстреливали из «Града» город Шебекино Белгородской области. В результате несколько человек получили ранения, некоторые здания в центральной части и на окраине города разрушены.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно обстреливают Белгородскую область. Еще с апреля 2022 года по всей территории местности действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Песков рассказал о докладах Путину по Шебекино.