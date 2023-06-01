О чем Лавров говорил с главами МИД стран БРИКС в ЮАР
Лавров провел встречи с главами МИД стран БРИКС в ЮАР
Фото, видео: Reuters / DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELA; 5-tv.ru
Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже около двух десятков государств.
Министры иностранных дел стран БРИКС встречаются 1 июня в ЮАР. Глава МИД РФ Сергей Лавров уже обсудил международную повестку и двусторонние отношения с коллегой из Индии.
Стороны высоко оценили динамику сотрудничества на важнейших направлениях стратегического партнерства. Лавров также провел переговоры с главой МИД Южно-Африканской республики, и сейчас встречается с представителем Саудовской Аравии.
В БРИКС входят пять стран: это Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. Однако желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже около двух десятков государств, среди них — Аргентина, Иран, Турция, Саудовская Аравия. Сейчас вырабатывается единый механизм по их принятию, рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям» замглавы МИД Сергей Рябков.
«БРИКС движется вперед. БРИКС демонстрирует силу и востребованность, это, наверное, сейчас центр притяжения многополярного мира. <…> Это один из главных современных форматов, одна из современных площадок, которыми нужно пользоваться для того, чтобы обеспечивать национальные интересы и свой суверенитет», — отметил дипломат.
В Кейптауне министры иностранных дел обсудят создание единой валюты объединения — над этим сейчас работают эксперты. Затронут и подготовку саммита лидеров пяти стран, который должен пройти в Йоханнесбурге в конце августа.
ЮАР станет финальной точкой большого африканского турне Лаврова. На этой неделе министр уже посетил Кению, Бурунди и Мозамбик.