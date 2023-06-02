Бледанс честно рассказала о жизни после развода: «Зарабатываю сама»

Актриса Бледанс рассказала, что после развода обеспечивает себя сама

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

С третьим мужем Александром Семиным она рассталась в сентябре 2017 года.

В городе Кстово завершается Первый открытый российский кинофестивель «КстоКино», в котором приняла участие актриса Эвелина Бледанс. Журналисты узнали у звезды, как она сейчас живет и чем занимается ее сын. Младшему — Семену — десять лет, еще в возрасте шести месяцев получил свой первый контракт на съемки.

Мальчик тогда снялся в рекламе подгузников, а теперь он вырос и уже дебютировал как артист. В мае знаменитость вместе с ним ездила в свой родной город Санкт-Петербург. Наследник был там впервые, поэтому Бледанс показала ему Павловский дворец и Мариинский театр. Однако главная цель поездки была совсем не развлекательная, а познавательная.

«Мы ездили по детским домам и социальным учреждениям с концертами. По три спектакля в день давали, и Сема был как артист — пел, общался с детками. Я думала, он будет уставать — нет, приходил в номер и продолжал петь», — поделилась звезда.

Чтобы отплатить ребенку за упорный труд, мама купила ему мороженое, пирожное и игрушки, передает издание dni.ru.

Эвелина Бледанс с сыном. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

С третьим мужем Александром Семиным она рассталась в сентябре 2017 года. Отвечая на вопрос о финансовом участии экс-супруга в жизни ребенка, Эвелина ответила кратко: «Деньги я зарабатываю сама».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бледанс устроила танцы без нижнего белья на белой вечеринке ММКФ.