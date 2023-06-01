ВС РФ за сутки пресекли действия трех ДРГ на купянском направлении

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Минобороны отчиталось об успехах армии в зоне СВО.

Военнослужащие России пресекли действия трех диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении за прошедшие сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Это произошло в районах Синьковки и Кисловки Харьковской области, а также Розовки Луганской народной республики.

«Были поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Тимковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики», — заявил Конашенков.

Более того, за прошедшие сутки истреблено до 45 украинских боевиков, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки теракта боевиков ВСУ в Шебекино.