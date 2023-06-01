Лукашенко о конфликте на Украине: «Началось задолго до 2014 года»

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что конфликт на Украине начался задолго до 2014 года

Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Palinchak

Президент Белоруссии рассказал про «коричневый» переворот на Украине и людей, стоявшими в авангарде последующего столкновения с РФ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине начался задолго до 2014 года. Об этом он сообщил на встрече с участниками 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-членов СНГ.

В своей речи Александр Лукашенко сказал, что абсолютно согласен с президентом России Владимиром Путиным в утверждении, что «не мы начали» конфликт на Украине.

«Началось задолго до 2014 года. Мы видели все, что здесь происходило: тот „коричневый“ переворот, который произошел, и к чему Украину подводят. Видели, кто был в авангарде», — цитирует белорусского лидера БЕЛТА.

Несколькими днями ранее Александр Лукашенко заявил, что столкновение между РФ и Украиной произошло бы в любом случае. Однако чем позднее бы это случилось, тем хуже были бы условия для России и Белоруссии.

Россия ведет военную спецоперацию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин объявил о ее начале после того, как Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии ни к чему не привели, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

Страны Запада назвали спецоперацию России «вторжением» и фактически объявили РФ экономическую войну, введя беспрецедентные санкции. Киевский режим США и ЕС начали активно накачивать оружием. В России неоднократно говорили, что тем самым Запад только затягивает кровопролитие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Лукашенко обвинил Запад в разработке силового сценария для смены власти в Белоруссии.