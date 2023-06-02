«Если все внутри кипит»: как объяснить детям вражду между родственниками

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Такие конфликты значительно воздействуют на психику детей.

Часто взрослые люди испытывают неприязнь к некоторым родственникам, что оказывает сильное влияние на неокрепшую психику их детей. Об этом заявила в беседе с изданием Газета.ру психолог Ольга Саломатова.

В связи с этим специалист советует не демонстрировать негативные и агрессивные эмоции к близким при ребенке — важно сохранить этот «секрет» при себе.

«Если внутри все кипит и нет возможности контролировать свои эмоции, то лучше поговорить с ребенком и рассказать ему о своих чувствах, опираясь на конкретные факты», — советует эксперт.

Психолог подразумевает под «фактами» реально существующие поступки родственника, которые привели к такому отношению. Саломатова советует родителям озвучивать подробности взаимоотношений максимально безоценочно и обобщенно.

Тогда ребенок может понять, что испытывать к кому-то из близких людей неприятные эмоции — это нормально. Однако эти чувства должны быть основаны на чем-то — конкретных поступках или же действиях.

В таком случае чадо поймет, что плохие поступки человека могут негативно повлиять на его отношения с родственниками и друзьями. Наконец, ребенок будет учиться проговаривать свои чувства, что тоже крайне важно, заключила эксперт.

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