Путин наградил орденом Мужества главу администрации Шебекинского городского округа

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Населенный пункт Шебекино находится практически под постоянным огнем ВСУ.

Президент России Владимир Путин наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества.

Жданова удостоили наградой за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно обстреливают Белгородскую область. Еще с апреля 2022 года по всей территории местности действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

В последнее время агрессия украинских националистов усилилась и населенный пункт Шебекино начали обстреливать практически круглосуточно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области начинают эвакуировать детей.