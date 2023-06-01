«Информируется напрямую»: Песков рассказал о докладах Путину по Шебекино

Песков сообщил, что Путин постоянно получает доклады о ситуации в Шебекино

Фото: Телеграм-канал губернатора Белгородской области / ТАСС

Город опять обстреляли минувшей ночью.

Президент России Владимир Путин оперативно получает всю информацию по ситуации в Шебекино от Минобороны, погранслужбы, ФСБ, МЧС и белгородских властей. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин также напрямую информируется региональными и муниципальными властями региона о мерах по оказанию необходимой помощи населению, в том числе по обеспечению желающих временным размещением», — говорит Песков.

Минувшей ночью украинские националисты снова обстреливали из «Града» город Шебекино Белгородской области. В результате несколько человек получили ранения, некоторые здания в центральной части и на окраине города разрушены.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно обстреливают Белгородскую область. Еще с апреля 2022 года по всей территории местности действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как выглядит город Шебекино после ночного обстрела ВСУ.