Недалеко от колумбария: как выглядит могила матери Талызиной

Фото: Кадр из к/ф «Закрой глаза», реж. Ольга Субботина, 2015 г.

В любое время года она содержится в идеальной чистоте. Но почему?

Ваганьковское кладбище Москвы считается престижным местом для захоронения — в частности, там нашла вечный покой мать актрисы Валентины Талызиной.

Анастасия Трифоновна работала в торговой отрасли, во время войны она жила с дочерью в эвакуации в Сибири. Умерла женщина в январе 1991 год, прожив 77 лет.

Похоронили ее недалеко от колумбария, а через несколько лет после кончины наследница поставила на ее могиле дорогой памятник из серого гранита. Сегодня в любое время года он содержится в идеальной чистоте.

Могилу украшает пальма в кадке и фигурка скорбящего ангела, передает издание dni.ru. Отмечается, что, устанавливая памятник, артистка заранее определилась с местом своего будущего упокоения и оставила рядом с мамой область для собственной могилы.

Могила Анастасии Талызиной. Фото: dni.ru / Феликс Грозданов

Звезда — не единственная, кто поступил схожим образом. Так, Елена Этуш заранее поставила на могиле мужа совместное фото с ним.

Леонид Куравлев установил на могиле умершей в 2012 году жены гранитную плиту, где заранее выбил свое имя. Также поступила и народная артистка России Валерия Заклунная, которая за год до смерти установила себе памятник рядом с могилой умершего в 2014 году третьего мужа Александра Мироненко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит на могиле Александра Абдулова.