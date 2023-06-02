Похудеть без голода: рабочие лайфхаки от диетолога

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Эксперт поделилась советами, которые помогут не переедать.

Зачастую люди путают ложное чувство голода с истинным и набрасывается на еду: после этого создается ощущение, что организм пересытился. Автор книги «Есть хорошо», диетолог Анастасия Егорова рассказала о полезных упражнениях, которые помогут не переедать.

Так, всегда стоит делать паузу на половине тарелки. Остановитесь, положите прибор на стол и посидите пару минут. После этого спросите себя: «А хочу ли я есть еще?» Если ответ положительный, то доешьте половину от оставшегося и снова положите приборы на минуту.

Делать паузу, как уточняется, необходимо после каждых двух вилок пищи — так насыщение происходит гораздо быстрее. Не бойтесь, что это нужно будет делать всю жизнь. Данное упражнение необходимо, чтобы научиться работать с голодом. Спустя время придет осознание, что этот ритуал вам больше не нужен.

Еще один важный пункт — не пропускать первый прием пищи. Если вечером был плотный ужин, а утром голод не особо чувствуется, то не стоит отказывать себе в завтраке. Люди, которые питаются по утрам, реже переедают в течение дня.

Также стоит чаще готовить полужидкие и жидкие блюда — овощные рагу и супы. Они имеют больший объем и меньшую калорийность (если не добавлять масло) по сравнению с остальными блюдами, поэтому лучше утоляют голод.

Лучшим решением при диете будет отказ от блюд, жаренных в масле. Используйте гриль, аэрогриль, сковородки со специальным антипригарным покрытием, тушите, отваривайте, запекайте — и не забывайте о пароварке, передает издание KP.RU.

Наконец, не ешьте, когда чувствуете стресс и другие неприятные эмоции. Когда человек испытывает подобное, он себя не контролирует и съедает больше, при этом не чувствуя вкуса пищи.

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