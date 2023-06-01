Долгожданный наследник? Жену Константина Крюкова заподозрили в беременности

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Если предположения верны, то в семье появится долгожданный наследник.

На просторах сети появились слухи о том, что в семье российского актера Константина Крюкова будет долгожданное пополнение. Telegram-каналы и пресса рассекретили информацию о том, что его 38-летняя супруга Алина беременна. На последних фотографиях в социальных сетях у нее уже заметен довольно большой животик.

Пара сыграла свадьбу в 2013 году. С тех пор возлюбленные мечтали о рождении общего ребенка, но ждать первенца пришлось довольно долго.

Для супруги Крюкова это будет первый опыт материнства, а у ее супруга уже есть дочка Юлия. Она родилась в 2007 году от первой жены актера Евгении Варшавской. Пара рассталась уже через год после прибавления в семье. Спустя время они смогли наладить отношения и стали друзьями.

Три года назад актер Константин Крюков впервые вышел в свет со своей несовершеннолетней дочкой. Он привел ее на премьеру фильма «Холоп». Внимание прессы дочери не нравится, поэтому этот выход был для нее последним.

«Она никуда не просится, потому что не очень социальный человек. Мы очень много смотрим кино вместе, просто общаемся», — рассказал актер о взаимоотношениях с наследницей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшая жена Константина Крюкова вновь вышла замуж и родила ребенка.