Арктические риски растут: НАТО боится военной угрозы от России

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Борьба за регион между Западом, Россией и Китаем продолжается.

США обеспокоены из-за возможной угрозы со стороны российского флота. Как пишет New York Times, страны НАТО очень уязвимы из-за мощи Северного флота РФ в Арктике. Россия остается огромной державой на севере, так как обладает современным оружием.

«Есть опасения, что модернизированный российский Северный флот может пройти через проливы между Гренландией, Исландией и Великобританией. Это шаг, известный в НАТО как „красный хук справа“», — пишет обозреватель газеты Стивен Эрлангер.

По его словам, изменение климата открывает в Арктике новые морские пути. Из-за этого конкуренция между странами в регионе может существенно усилиться. Северный флот РФ способен «перерезать» эти пути, что угрожает американскому восточному побережью круизными кораблями и ракетами.

НАТО хочет расширить свое военное присутствие в регионе, но опасается российских ракет с ядерными боеголовками. Эксперт в оборонных исследованиях Роберт Дальсйо подчеркнул, что Россия хочет и может сделать Арктику своей собственностью. Она может стать пятым военным округом наравне с другими четырьмя.

Теперь перед НАТО стоит новая и самая большая задача — создать «северный пузырь» для сдерживания России и наблюдения за Китаем, который также выразил желание расширить в Арктике свое военное присутствие. А из-за тесного сотрудничества с Россией, отметил обозреватель газеты, Запад видит в КНР не меньшего соперника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ заявили о повышении конфликтности в Арктическом регионе.