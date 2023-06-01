Политолог: в Грузии готовят «майдан» на лето 2024 года

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Импульс масштабным протестам пытаются придать западные кураторы грузинской оппозиции, считает специалист по Южному Кавказу Андрей Арешев.

Представители стран Запада готовят в Грузии новый майдан на лето 2024 года, когда в стране пройдут парламентские выборы. Об этом URA.RU рассказал политолог, специалист по Южному Кавказу Андрей Арешев.

«Они же в марте — апреле попытались (новый майдан организовать. — Прим. ред.), у них не получилось. Сейчас вряд ли, но по мере приближения к парламентским выборам, которые в Грузии должны пройти осенью 2024 года, не исключено», — сообщил политолог.

По мнению эксперта, правящая в республике партия «Грузинская мечта» наверняка одержит победу на грядущих выборах. Противостоять ей будут экс-президент Михаил Саакашвили, основанная им партия «Единое национальное движение», объединение «Европейская грузия» и другие. Все они будут пытаться действовать скоординировано.

«Надо полагать, что внешние кураторы в случае планирования каких-то серьезных акций попытаются эту оппозицию объединить, чтобы придать им некоторый дополнительный импульс, в том числе в ходе уличных акций протеста. Но я, честно говоря, не думаю, что у них что-то получится», — добавил Андрей Арешев.

Грузинская оппозиция допустила ошибку, когда выступила против возобновления авиасообщения с Россией, добавил политолог. Заявления ориентированных на Запад политиков не встретили поддержки у общества, так что они только лишний раз продемонстрировали, «с чьего голоса поют и какую повестку отрабатывают».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Грузии отвергли возможность конфликта с Россией. Спикер парламента республики Шалва Папуашвили заявил, что Тбилиси не присоединяется к антироссийским санкциям Запада из-за страха остаться одной, без поддержки на мировой арене.