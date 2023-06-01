Смерть в небе: женщина умерла по пути из Сочи в Челябинск

Летевшая из Сочи в Челябинск женщина умерла за 25 минут до посадки самолета

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Сейчас следователи проводят проверку, выясняются причины произошедшего.

На борту самолета, летевшего из Сочи в Челябинск, умерла 45-летняя пассажирка. Трагедия произошла 31 мая. Об этом сообщили в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Женщина скоропостижно скончалась за 25 минут до посадки в аэропорту Челябинска. Причины внезапной смерти пока неизвестны.

Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства при оказании неотложной медицинской помощи сотрудниками авиакомпании. А Центральное межрегиональное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку. Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства происшествия, проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев и проводят ряд медицинских экспертиз.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение и вынесены обвинения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пассажир Asiana Airlines распахнул дверь самолета перед посадкой в Южной Корее.