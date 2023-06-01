Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира

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Основатель Tesla и SpaceX сместил с первой позиции в рейтинге владельца Louis Vuitton.

Американский бизнесмен и владелец компаний Tesla и Space X Илон Маск снова стал самым богатым человеком в мире. По данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), американец вернулся на первую строчку в рейтинге.

С начала года бюджет Маска увеличился на 55 миллиардов долларов. Это намного больше, чем у Бернара Арно, который занял второе место.

Владелец бренда Louis Vuitton за сутки потерял более 11 миллиардов долларов, поэтому опустился на одну позицию в рейтинге. Акции компании резко подешевели из-за опасений по поводу ослабления экономики США.

Примечательно, что акции Tesla подорожали на 1,38%. Поэтому Илон Маск разбогател до 192 миллиардов долларов. Однако еще в апреле и он столкнулся с проблемами: акции Tesla упали почти на 10%, из-за чего Маск потерял 12 с половиной миллиардов долларов. Но с тех пор ему удалось стабилизировать ситуацию, и финансовые дела вновь пошли на лад.

Кроме того, в списке миллиардеров на третьем и четвертом местах находятся основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос и основатель Microsoft Билл Гейтс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого Илон Маск хочет видеть президентом США.