Глава МВД наградил детей-героев за помощь при задержании преступников

Глава МВД Колокольцев наградил детей за отвагу и содействие в задержании преступников

Фото, видео: МВД РФ; 5-tv.ru

Министр подчеркнул, что во всех уголках России живут неравнодушные молодые люди, на поддержку которых можно рассчитывать.

Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил детей и подростков, которые проявили отвагу и помогли полицейским задержать преступников. Церемония прошла в рамках мероприятия, приуроченного к Международному дню защиты детей.

В обращении к детям-героям Владимир Колокольцев отметил, что способные на подвиг люди пользовались уважением и почетом во все времена. Их поступки входят в историю, а также вдохновляют писателей, художников и других творческих людей.

«Во всех уголках России живут неравнодушные граждане, на чью поддержку можно рассчитывать. Среди них много молодежи — и это вдвойне отрадно», — подчеркнул министр.

По его словам, требующие мужества профессии всегда останутся востребованными. К их числу он отнес службу в полиции. Также глава МВД отметил важность работы учителей и напомнил, что президент РФ Владимир Путин объявил 2023-й Годом педагога и наставника.

«Наша встреча — еще одно доказательство высокой общественной значимости этой профессии. Не сомневаюсь, что учителя, тренеры, руководители кружков и, конечно, родители искренне вами гордятся», — подытожил Владимир Колокольцев и пожелал награжденным детям успехов в учебе и спорте, а также здоровья, верных друзей и новых свершений.

Кого и за что наградил глава МВД

Награды получили 11 детей и подростков, которые не прошли мимо несправедливости. Вместо этого они проявили сознательность и сделали все возможное для задержания преступников и помощи пострадавшим.

Среди них оказался девятилетний Илья Новиков. Во время прогулки в Королеве мальчик увидел, что мужчина избивает женщину в кабине грузовика, и вызвал полицию. Правонарушителя задержали.

Вячеслав Медведев из города Топки помог задержать укравшего мобильный телефон мужчину. О преступлении 16-летнему парню сбивчиво рассказала пострадавшая женщина, подбежавшая к нему на улице. Подросток догнал преступника и удерживал его до приезда полицейских.

Мария Исаева из Новосибирска подверглась нападению со спины, когда возвращалась домой с тренировки. Злоумышленник хотел отобрать у 17-летней девушки телефон, но нарвался на болевой прием. Ему удалось вырваться и сбежать, но вскоре мужчину по горячим следам задержала полиция.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД пригрозило рэперам уголовной ответственностью за тексты о наркотиках.