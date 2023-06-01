Число пострадавших при обстреле Шебекино со стороны ВСУ выросло до пяти человек

Фото: П/с Губернатора Белгородской области / ТАСС

Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

В течение минувшей ночи и утра украинские боевики несколько раз обстреливали Шебекино в Белгородской области. По предварительным данным, в результате обстрела города украинскими нацистами, количество пострадавших возросло до пяти человек. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мужчина, сотрудник полиции, с открытым переломом плечевой кости. И две женщины с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей. Есть еще один пострадавший мужчина, это охранник моста. Сейчас поступила информация о мужчине, который находится без сознания с множественными осколочными ранениями», — сообщил губернатор.

До этого сообщалось о двоих пострадавших.

Украинские боевики уже несколько ночей подряд терроризирует мирное население Шебекино. Ночью 31 мая они нанесли по населенному пункту массированный удар. К счастью, никто из местных жителей не погиб, однако четверо пострадали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беспилотники ВСУ попытались атаковать военный объект в Воронежской области.