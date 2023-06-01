Скрытая опасность: какие последствия может спровоцировать переедание фруктов

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Вкусные, сочные, спелые и сладкие плоды несут в себе массу серьезных последствий для организма, если не соблюдать норму. Какая она для мужчин и для женщин?

Летний сезон — не только жаркая пора, но и время разнообразия фруктов. Однако плоды, кажущиеся на первый взгляд полезными, несут в себе массу негативных последствий для организма в некоторых случаях. В беседе с изданием Газета.ру врач-терапевт Марина Константинова рассказала, чем может обернуться переедание фруктами.

Так, среди основных последствий — аллергические реакции и нарушения работы желудочно-кишечного тракта. К примеру, если человек съест одно яблоко, организм насытится полезными микроэлементами, а если полкило и более — высока вероятность вздутия живота, диареи, тошноты и рвоты. То же самое и с цитрусовыми. Переедание ими грозит чаще всего аллергией: зудом кожи, отеком слизистых, слезотечением.

«А употребление большого количества граната или лимона могут спровоцировать раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта и вызвать боль в животе, изжогу, а при наличии хронических заболеваний, таких как гастрит и язвенная болезнь желудка, спровоцировать их обострение. Переедание сладких фруктов — банана, хурмы, винограда или черешни, приводит к повышению уровня сахара в крови и может быть причиной увеличения массы тела», — добавила специалист.

При этом даже незначительное количество съеденных обработанными определенными добавками фруктов может вызвать отравление. И чем больше человек употребит их, тем тяжелее и опаснее будут последствия. В любом случае, вне зависимости от выращивания фруктов Константинова порекомендовала придерживаться определенной порции: женщинам в день съедать порядка 150-200 граммов фруктов, а мужчинам — 200-250 граммов. Тогда риск столкнуться с серьезными последствиями значительно снижается.

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