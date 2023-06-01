Готовы были красть: как Украина подпольно вывозила детей из России

Фото, видео: © РИА Новости / Таисия Лисковец; 5-tv.ru

СБУ специально подбирает сирот призывного возраста.

В России раскрыли организацию, которая занималась вывозом детей, родившихся на Украине. Схем работы было несколько — от уговоров и обещаний помочь с просроченными документами, до найма липовых опекунов.

Причем, целями чаще всего становились именно парни, которым уже летом должно исполниться 18. Откуда такая разборчивость, разбирался корреспондент Эмиль Тимашев.

На Украине 17-летний Дмитрий числится в розыске за госизмену. СБУ не понравилось, что при эвакуации из Херсона он уехал вглубь России.

Да, еще и не скрывал, что хочет поступать в высшее военное училище. Месяц назад о нем вспомнили в Киеве и пообещали простить, если он вернется на родину.

«Для возвращения на Украину они сделают документы, я приеду в Киев. Я там побуду два дня и меня бабушка заберет в Германию», — сказал Дмитрий.

Он подробно рассказывает, что организовать переезд пообещали волонтеры одного из киевских фондов, связанных со Службой безопасности Украины. И, как выясняется, его сотрудники на массовой основе занимались переправкой детей из новых российских регионов в Германию. Сначала уговаривали, позже начали угрожать, но Дмитрий не поддался.

«У меня не было желания возвращаться на Украину. Я за 17 лет насмотрелся и мне хватило, и парень с девушкой тоже не хотели. Они здесь уже получили сертификат на жилье, выплата. То есть у людей реально есть будущее», — добавил он.

А вот на Украине таких, как Дима, скорее всего, ждет повестка в военкомат. СБУ специально подбирает сирот призывного возраста — тем, кому в этом году должно исполниться 18.

«Выходит она на связь под предлогом переехать на территорию Украины. Жить и учиться хорошо. Был отказ. Через некоторое время предлагали сумму, но точно не говорили, какую», — поделился один из парней.

Точно так же обрабатывали и этого парня: сначала обещали счастливую жизнь, деньги, а после пошли угрозы. Параллельно инструктируя в сообщениях, как лучше пересечь границу.

А вот так выглядит родительская доверенность так называемым перевозчикам. Девушка на экране — мама ребенка, за которым приехали: родителям передача полных прав на свое чадо совершенно постороннему человеку обойдется в 400 долларов.

А эта женщина на стуле — волонтер того самого киевского фонда. Одна из тех, кто имел отношение в переправке детей, сейчас оправдывается перед журналистами.

Сейчас волонтеры фонда активно отрицают свою причастность к этим действиям. Дескать, ни о каких благотворительных организациях и детях не слышали — даже при наличии переписки на их собственном телефоне.

Одну из таких перевозчиц задержали российские пограничники. Девушка должна была вывезти детей-сирот из Херсонской области в Германию, по заданию все того же киевского фонда.

Вот только деятельность так называемой благотворительной организации больше напоминает диверсионную вылазку. Волонтеры придумывают себе легенды, пытаются скрыть цель приезда, и, судя по всему, готовы даже выкрасть ребенка, если явки провалятся.