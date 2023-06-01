В России льготники начнут получать счета за ЖКХ со «скидкой» до 50%

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Новая система начнет действовать не ранее 2024 года.

Россиянам, имеющим право на льготы, начнут приходить меньшие счета за коммуналку. Государство будет компенсировать плату напрямую организациям, а не гражданам. Об этом «Известиям» сообщили в Минстрое.

Субсидии будут выдаваться в виде именного электронного сертификата. Человек сможет оплатить по счету меньше, а разницу государство направит поставщику услуг. В зависимости от льготной категории граждане будут оплачивать услуги на 30-50% меньше их стоимости.

Система вступит в силу не ранее следующего года. Новая мера должна помочь в борьбе с ростом долгов.