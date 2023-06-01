Новые ограничения: в России хотят запретить самокаты на пешеходных улицах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

Эти меры призваны снизить аварийность в местах повышенного пешеходного трафика.

В России хотят запретить прокатные самокаты на пешеходных улицах. А также ограничить их скорость до 15 километров в час. Такое обращение поступило в Минтранс и МВД из Госдумы.

Повод — стремительно растущая аварийность из-за низкой культуры вождения. А вот противники этой идеи уверены — запретами проблему не решить. Доводы «за» и «против» изучил наш корреспондент Роман Польшаков. Все подробности — в его репортаже.