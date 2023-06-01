Высокий сезон: путевки за границу из России выросли на 15-50%

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Отдых на курортах за рубежом ощутимо подорожал. А как обстоят дела с турами внутри России?

Обязательную аттестацию экскурсоводов и гидов-переводчиков перенесли еще на год. В Минэкономразвития решили, что большинство специалистов вряд ли успеет подтвердить свои знания к 1 июля, как это было задумано. Так что все гиды продолжают работать на радость туристам. И это очень кстати, учитывая, как подорожали летние путевки за границу подорожали.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала о росте стоимости отдыха от 15 до 50 процентов в зависимости от направления. В топе традиционно Турция. Поездка в Анталью или Мармарис на десять дней в этом году обойдется примерно в 250 тысяч рублей на двоих.

Кусаются цены в Египте — выложить придется около 200 тысяч так же за двоих отдыхающих. Не отстает и столь любимый россиянами Таиланд. А вот родные Сочи и Анапа, напротив, дешевеют, причем даже в люксовом сегменте.