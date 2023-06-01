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Дипломат указала, что Москва всегда хорошо относилась к республике и ее народу.

Сказанное действующим президентом Молдавии Майей Санду об отсутствии взаимоуважения между республикой и Россией, не является действительностью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Снова ложь. Всегда уважительно относились к этой стране и ее людям, с которыми нас столько исторически связывает. И всегда ощущали, что это взаимно», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Она добавила, что взаимоуважения как раз таки нет у самой Санду. Она словно «засланный псевдополитик» в стране с румынским паспортом.

«Взаимоуважения нет у нынешнего президента Молдавии, обладательницы румынского паспорта, и подобных засланных псевдополитиков с народом этой замечательной страны, у которого она отобрала даже язык», — подытожила Захарова.

В Молдавии признали румынский язык государственным

К слову, с неуважением отнеслись к жителям Молдавии, когда власти запретили носить Георгиевскую ленту. Теперь всем надевшим на себя ее грозит штраф в размере до 500 долларов, юридическим — до 1670 долларов.

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