«Все не так просто»: что ответила Бузова на предложение руки и сердца

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Певица была замужем один раз. Готова ли она снова связать себя узами брака?

Российской певице и телеведущей Ольге Бузовой недавно сделали предложении во время съемок в Африке. Незнакомый мужчина встал перед ней на одно колено и попросил ее стать его женой. Но вот только кольцо преподнес ей в цифровом варианте. Мужчина показал звезде фотографию заветного украшения на безымянный палец. В тот день Бузова не дала ответа на большую публику, а всего лишь прошептала что-то на ухо своему поклоннику.

Сегодня певица решила прояснить ситуацию в истории своего личного блога.

«На днях мне сделали самое необычное предложение. Но все не так просто. Я пока в шоке, но скоро все расскажу! Следите за новостями», — написала Бузова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два концерта певицы отменили в израильских городах Хайфа и Баэр-Шева. Пока что Ольга Бузова никак это не комментировала, но ходят слухи, что виной всему местные активисты.