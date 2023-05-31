США предоставят Украине новый пакет военной помощи: что в него войдет

США предоставят Украине боеприпасы для Patrot и HIMARS в новом пакете военной помощи

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Soeder

На это Вашингтон потратит 300 миллионов долларов.

США выделит Украине новый пакет военной помощи, который будет включать в себя боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил в ходе брифинга координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности страны Джон Кирби.

Он также анонсировал поставку Киеву новых систем Avenger и переносного зенитного ракетного комплекса Stinger. Этот пакет помощи от Штатов станет 39-м по счету. По данным Пентагона, его стоимость составит 300 миллионов долларов.

«Этот пакет помощи в области безопасности также включает артиллерийские, противотанковые средства и боеприпасы, в том числе десятки миллионов патронов для стрелкового оружия на сумму до 300 миллионов долларов», — говорится в официальном заявлении Пентагона.

В документе отмечается, что за время правления Джо Байдена Вашингтон передал Киеву военную помощь на 38,3 миллиарда долларов. Большая часть из них была передана Украине со старта специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Штаты отказались поставлять Украине ракетные комплексы наподобие британских Storm Shadow. В Пентагоне выразили недовольство тем, что с помощью их техники атакуют российскую территорию.