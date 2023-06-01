«Аллигаторы» в небе: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российская авиация доминирует в воздухе, прикрывая движение войск на земле и уничтожая противника.

Минобороны РФ опубликовало новые кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На первых кадрах показана боевая работа штурмовиков Су-25 ВКС. Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). После этого экипажи выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника.

На следующих кадрах уже показана боевая работа экипажей вертолетов Ка-52 («Аллигатор»). Бойцы нанесли ракетный удар по позициям националистов. В результате была уничтожена живая сила и легкобронированная техника ВСУ на красно-лиманском направлении.