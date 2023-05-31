Макрон: Запад пересмотрит поддержку Украины при провале контрнаступления

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

Как долго европейские страны готовы накачивать Киев вооружением?

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если конфликт на Украине затянется, то Западу придется пересмотреть оказываемый Киеву уровень поддержки. Об этом глава государства сказал в Братиславе на форуме по безопасности Globsec.

Он отметил, что Запад хоть и отправляет ВСУ вооружение, но вот в стратегические диалоги по безопасности пока что Украину не включает. Однако французский лидер считает, что это неправильно. Если Запад хочет долгосрочного мира, то должен включить Киев в соглашения по архитектуре безопасности.

«Я выступаю за то, чтобы дать Украине ощутимые гарантии безопасности», — заявил президент Франции.

Макрон добавил, что Запад будет вынужден отрегулировать помощь Украине, если контрнаступление провалит. Чтобы этого не случилось, он призвал нарастить поддержку Киева, поскольку считает, что ВСУ «защищают Европу».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Макрон призвал Европейский союз не строить безопасность на конфронтации с Россией.