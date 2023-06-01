🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1июня, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: в новые сутки растущей Луны будет полезно начать обучаться чему-то новому. Также это благоприятное время для налаживания когда-то утраченных связей.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 июня, день будет достаточно эмоциональным для большинства представителей зодиакального круга. На горизонте могут появиться старые проблемы — отнеситесь к ним спокойно. В этот день стоит уделить внимание своему эмоциональному состоянию — не перегружайте себя лишней работой.

♈ Овны

Освободите место и время для важных дел сегодня, Овны. Замедлите свою рутину, свое дыхание, свой образ жизни и скорость, с которой вы потребляете пищу, мысли. Это даст вам некоторое пространство, чтобы подумать и установить четкие намерения в отношении того, чего вы хотите в жизни. Сделайте уход за собой своим главным приоритетом сегодня.

Космический совет: проявите к себе немного любви и посмотрите, что будет дальше.

♉ Тельцы

Дружба или отношения, которые, как вам кажется, зашли в тупик, могут быть вашей силой сегодня, Тельцы. Конечно, вы можете сомневаться в определенных вещах, но если вам нужна помощь, то смело обращайтесь к близким. В них вы можете быть уверенными. А все разногласия — разрешаемы. В этом вопросе поможет откровенный диалог.

Космический совет: не закрывайтесь от близких — они ваша главная опора.

♊ Близнецы

Уважайте свою чувствительность и доверяйте тому, какие вибрации передают вам ваши эмоции, Близнецы. Вещи могут казаться загадочными, и вы можете чувствовать себя немного запыхавшимся. Сделайте паузу и буквально стряхните это все с себя. Вы не несете ответственности за мысли, энергию и видения других людей. Но вы обязаны найти баланс и покой внутри себя. Сегодня постарайтесь больше думать, чем действовать.

Космический совет: позвольте событиям развиваться в своем собственном темпе.

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♋ Раки

Вы можете чувствовать, что вас никто не понимает. Или что вы в одиночку справляетесь с неприятностями. Никто не просит вас соглашаться на меньшее, чем вы хотите. Но просто помните, что вы никуда не опаздываете: вы в безопасности и защищены во всех отношениях. Уделите больше времени важным для вас вещам, вы ничего не упустите, доверьтесь Вселенной.

Космический совет: не торопите события.

♌ Львы

Вы наполнили свои силы и приручили свои страхи, Львы. И теперь, наконец, готовы продолжать путь. Волшебная вещь сегодняшнего дня заключается в том, что вы не только получите знаки, когда попросите их. Ваша интуиция даст вам сегодня все подтверждения, которые вам нужны. Сосредоточьтесь на гармонизации своей жизни: как на личном фронте, так и в рабочих делах.

Космический совет: обращайте внимание на возникающие чувства в каких-либо ситуациях.

♍ Девы

Лежачие полицейские, что встречаются на вашем пути, это не преграды, а сигнал — притормозите. Не нужно торопить события, двигайтесь к своей цели комфортным для вас темпом, Девы. Там, где вы сейчас находитесь, находится перекресток. Один путь вернет вас туда, откуда вы начали, а другой откроет для вас ворота возможностей. Помните, кто вы и чего достойны.

Космический совет: хватит прятаться в тени — пора рискнуть!

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♎ Весы

Вместо того чтобы искать решения, попробуйте заглянуть внутрь себя, чтобы найти в себе силы преодолеть этот ключевой момент в вашей жизни, Весы. Избавьтесь от необходимости контролировать результат, вместо этого подумайте обо всех возможных положительных решениях в расслабленном состоянии ума. Это позволит вам найти нестандартные решения, сохраняя при этом психическое, эмоциональное и физическое здоровье под контролем.

Космический совет: пришло время найти выход из неприятной ситуации и задать свои правила игры.

♏ Скорпионы

Добавьте немного веселья в свою жизнь, Скорпионы. Вы определенно имеете право прожить свою жизнь по-своему. Вселенная приготовила для вас большие планы на ближайшие месяцы. Растворите барьеры, войдите в пространство открытости и позвольте себе испытать то, о чем вы просили.

Космический совет: уделите сегодня внимание себе — все остальные может немного подождать.

♐ Стрельцы

Вырвитесь из добровольной тюрьмы и примите бесконечную возможность того, кем вы можете быть, и что вы можете создать в этот момент. Если сегодня вас что-то раздражает, попробуйте вывести это из своего тела. Например, с помощью медитаций или прогулок на природе. Скорее всего, это вернет вас к вашим мечтам, а также позволит избежать самокопания, которым вы увлеклись в последние дни.

Космический совет: перестаньте зацикливаться на неудачах — все еще впереди.

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♑ Козероги

Найдите минутку, чтобы посмотреть в зеркало и отметить все способы, которыми ваш разум, сердце и тело поддерживают вас. Поблагодарите человека, которого вы видите в отражении, за то, что он всегда рядом с вами. Спросите его, чего он хочет от жизни?

Космический совет: мечтайте и проявляйте свои самые сокровенные желания.

♒ Водолеи

Защитите свое психическое здоровье любой ценой сегодня, Водолеи. Ваши наставники хоть и прикрывают вашу спину, но и самостоятельность в этом деле тоже важна. Не нужно взваливать на свои плечи слишком много дел, выполняйте все постепенно. Вы ближе к месту назначения, чем ваша физическая реальность заставляет вас в это поверить.

Космический совет: продолжайте идти к мечте комфортным темпом, не пытайтесь торопить события.

♊ Рыбы

Сосредоточьтесь немного на достижении здорового баланса, Рыбы. Беззастенчиво стойте на своей правде, несмотря на сопротивление, с которым вы сталкиваетесь со стороны окружающих. Делайте это так, чтобы вас не только услышали, но и поняли.

Космический совет: доверяйте своему внутреннему голосу при принятии решений.

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