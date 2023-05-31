Президент Хорватии Миланович назвал украинское приветствие националистическим

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Хорватский лидер призвал не употреблять выражение «Слава Украине». Политик отметил, что так говорят только глупые люди.

Президент Хорватии Зоран Миланович выступил против националистического воинского приветствия «Слава Украине!». Политик назвал это высказывания националистическим. Он заявил, что оно ничем не отличается от приветствия хорватских и германских неонацистов.

Зоран Миланович отметил, что такие лозунги повторяют необразованные люди. Его слова цитируют в издании Hrvatska radiotelevizija.

«Разницы между „За дом готовы“ и „Слава Украине“ нет, это клич самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые работали с нацистами и убивали сотни тысяч поляков и евреев, и это факт. Это такое же старое хорватское приветствие, как и „слава Украине“ и „зиг хайль“ — старые немецкие», — объяснил представитель страны.

Политик выступил с резкой критикой в адрез своих коллег из стран Запада.

«Я не хочу слушать это в Хорватии, а то, что некоторые западные лидеры, особенно в Канаде, повелись на эти лозунги, значит, что они неграмотны или просто таковы», — заявил президент Хорватии.

Зоран Миланович стал первым европейским лидером, который признал украинское воинское приветствие фашистским.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Зоран Миланович рассказал, что Россию провоцировали на конфликт с 2014 года.