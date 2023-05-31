Папа, где алименты: как получить деньги на внебрачных детей

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Адвокат рассказала, что именно нужно приложить к иску.

Адвокат Виктория Данильченко рассказала, как можно взыскать алименты с родителей. Специалист в беседе с изданием Газета.ру уточнила, что это обязательно нужно делать в судебном порядке. А главное, такой метод остается возможным, даже если мать и отец никогда не состояли в браке, а в свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк.

«Для этого матери нужно обратиться в суд с иском об установлении отцовства и взыскании алиментов. Для начала необходимо составить соответствующее заявление и приложить пакет документов. Согласно положениям российского законодательства, судом могут приниматься любые доказательства, достоверно указывающие на то, что отцом ребенка является определенное лицо», — объяснила адвокат.

При этом Виктория Данильченко отметила, что точное подтверждение отцовства может дать только результат молекулярно-генетической экспертизы. Эта процедура позволяет установить родство с точностью до 99,9%.

Адвокат рекомендует приложить к делу заключение экспертизы и дождаться решения суда. Если запрос будет удовлетворен, то платежи будут присуждены со дня предъявления иска.

Данильченко отметила, что приказ о взыскании алиментов подлежит немедленному исполнению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о случаях, когда дети должны выплачивать алименты родителям.