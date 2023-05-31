Сергей Лавров прибыл в ЮАР
Денис Птицын 29 0
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в столицу ЮАР Кейптаун
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Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Это финальный пункт в его официальной поездке по странам Африке.
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Кейптаун, сообщает корреспондент "Известий". ЮАР станет последней страной в африканском турне министра иностранных дел РФ.
До этого российский министр уже побывал в Кении, Бурунди, а также Мозамбике.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лавров жестко осадил посла США в ЮАР.