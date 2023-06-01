Кинокритик Сычев: после ремейка «Русалочки» зритель уйдет раздраженным

Фото, видео: Кадр из к/ф «Русалочка», реж. Роб Маршалл, 2023 г.; Личный архив Сергея Сычева; 5-tv.ru

Российский критик дал рецензию на ремейк кинокартины.

Что уникального в ремейке фильма «Русалочки»? Ответом на этот вопрос поделился российский кинокритик Сергей Сычев эксклюзивно для 5-tv.ru.

По его словам, главный плюс картины — Холли Бейли, исполняющая главную роль. Ее появление в фильме стало поводом для скандалов из-за ее цвета кожи. Однако создатели картины смогли воспользоваться реакцией зрителей, превратив ее в дополнительную рекламу.

«Никто не представлял, как это диснеевская классическая принцесса вдруг стала темнокожей. Как ее может сыграть темнокожая актриса. Казалось, что это просто скандал и хайп. Это просто конъюнктура, но не творческое решение. И сейчас, когда фильм вышел, увидев его, можно сказать, что, действительно, эта актриса — это идеальная русалочка», — заявил Сычев.

Критик подчеркнул, что актрисе удалось вжиться в роль. Она выдает тонкую мимику и отлично играет голосом во время исполнения музыкальных партов. Сложно представить кого-либо еще в этой роли. Мелисса Маккарти и Хавьер Бардем в роли ведьмы Урсулы и короля Тритона тоже безупречно подошли на свои роли.

Холли Бейли. Фото: AP / Alberto Pezzali

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Также Сычев остался в восторге от графики морского мира. По его словам, это отличный аттракцион. Но также у фильма есть и серьезные минусы. Фильм идет более двух часов, и это не идет ему на пользу.

«Додуманы многие сцены по сравнению с классическим диснеевским мультфильмом. Фильм стал более тяжеловесным. Многое из того, что там заявлено провисает. Например, появляются намеки на экологическую тему. Но мы так ничего не понимаем, как люди загрязняют океаны. Есть намеки на классовые неравенства. Одна из тем, что главный герой принц, и он живет на острове, где живут угнетенные туземцы», — считает Сычев.

Кроме того, критику не понравился грим актеров и новые песни, звучащие в картине. Все это вместе приходит к тому, что человек выходит из зала раздраженным. Все описанные плюсы не помогают получить удовольствие от фильма.

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Сычев заключил, что картина проигрывает оригинальному мультфильму и вряд ли станет такой же классикой.

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