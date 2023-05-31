Работа будет доведена до конца: о чем Путин говорил с правительством

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Одна из главных тем — привлечение инвестиций в условиях санкционного давления.

О самом ценном — о здоровье россиян — говорил сегодня Владимир Путин с министрами. Он провел совещание из Кремля в формате видеоконференции. Говорили в том числе о модернизации системы здравоохранения в новых регионах. Уже к концу года все жители там получат полисы ОМС и смогут пройти необходимые обследования. На каких еще вопросах заострил внимание президент, знает корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Совещание с экономическим блоком кабмина по деловому климату началось нестандартно — с темы детей. Хотя лучшая инвестиция — причем в любую эпоху — это вклад в подрастающее поколение.

«У нас в 25-м году будет отмечаться столетие „Артека“. Понятно, времени еще вполне достаточно, но все-таки летний сезон начинается. Как „Артек“ готовится?» — спросил глава государства.

«Артек» — крупнейший детский центр в мире в живописной бухте у склонов горы Аю-Даг. Все начиналось с отдыха 320 детей, причем сначала это был палаточный лагерь.

Теперь он принимает по 40 тысяч школьников, причем со всего мира: в этом году приедут дети из 50 стран. Все девять лет после воссоединения Крыма с Россией «Артек» развивается. Прямо сейчас там строится еще один комплекс — Солнечный, а это значит, что отдыхать в Крыму смогут дополнительно 15 тысяч ребят ежегодно.

«С 2014 года, когда „Артек“ был возвращен в нашу страну, он не мог принимать большое количество детей в связи с изношенностью инфраструктуры. И, благодаря принятой по вашему поручению в 2015 году программе развития центра, началось масштабное строительство и обновление материально-технической базы», — сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Главная цель «Артека» — оздоровление, сейчас на особом контроле находится здоровье детей из новых регионов. При Украине первичное звено медицинской помощи было разбито вдребезги.

Так, российский лидер отметил, что в Новороссии и Донбассе провели обследование 300 тысяч детей. Голикова добавила, что было осмотрено свыше 337 тысяч детей, а также привлечены более 450 специалистов.

По результатам осмотров 30,5% детей поставлены на диспансерное наблюдение, чуть более 3% рекомендовано обследование и лечение в условиях стационара. Кроме того, 87 больниц и поликлиник в новых регионах уже восстановили.

Пока идет работа, туда отправили 100 передвижных медицинских комплексов. Из них половина — для обследования детей, задача — перевести всех жителей на общероссийскую систему обязательного медицинского страхования.

«Диспансеризация прошла организованно. Нужно сделать еще один шаг — провести диспансеризацию взрослого населения. Посмотрите и предложения представьте», — поручил Путин.

Правила для всех регионов должны быть одинаковые, а вот характер у республик и областей разный. Это касается и здравоохранения, и образования, и инвестиционной привлекательности.

Цель — чтобы каждый нашел, чем привлечь инвестора, особенно в условиях санкционного давления. В каждом регионе внедряют так называемый инвестиционный стандарт. Губернаторы должны подписать обязательства перед бизнесом и делать все, чтобы предпринимателям были понятны правила работы, например — в строительстве.

«Средний срок строительства промышленного объекта — 67 месяцев. Благодаря дорожной карте — до 61,5. Наша цель — до 54 месяцев», — отметил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Конечно, сейчас колоссальная ответственность — на главах регионов.

«Спасибо большое, уважаемые коллеги, мы эту работу ведем, действительно, после Петербургского экономического форума 21 года, когда были сформулированы соответствующие поручения, работа проделана большая, развернута широко. <…> Валерий Игоревич, просто хочу спросить там, ну, пожалуйста, без докладов. Но, тем не менее, ваша оценка того, как идет работа и может быть, чего-то нужно еще добавить, на чем-то внимание особое сосредоточить, пожалуйста», — поинтересовался президент.

«Инвесторы должны вкладывать деньги в свои регионы. <…> Любой объект, который строится, требует прохождения десятков процедур. <…> На 40-м дне сократили (сроки подключения — Прим. ред.) к газу, электросетям», — объяснил губернатор Сахалинской области — председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Инвестиции» Валерий Лимаренко.

Важно, чтобы к работе подключились все субъекты. Нашли, как говорится, свою «изюминку».

«Программа развернута, хочу и правительство тоже отметить в этом плане, действительно работа важная. Наладить инвестпроект сейчас вдвойне, втройне важно и то, что мы сопровождаем таким образом эту работу, это имеет большое значение. <…> Уверен, что результат будет, и он будет заметен, это с точки зрения развития регионов Российской Федерации. Спасибо большое и надеюсь, что работа будет продолжена и доведена до конца так, как мы планировали изначально», — резюмировал Путин.

Результаты уже есть: инвестиции по регионам — почти 28 триллионов рублей. Это на 4,6% больше, чем в 2021-м, когда появилась идея внедрить инвестиционный стандарт.