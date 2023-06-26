«Вы увидите нового Митю Фомина»: Романоф рассказал про юбилей артиста

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В начале творческого пути фронтмен группы Hi-Fi работал в молодежном театре и даже успел выучиться на ветеринара.

Алексей Романоф готовит музыкальный альбом к юбилею Мити Фомина. Об этом композитор рассказал автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

В январе следующего года Митя Фомин отмечает свое 50-летие. К столь значимой дате певец готовится основательно.

«Там будет много интересных вещей. Тоже заигрываем с ним в актерство», — признался Романоф.

Многим Митя Фомин известен как фронтмен группы Hi-Fi, однако мало кто знает, что свою творческую деятельность артист начал в молодежном театре. Интересно, что певец даже планировал стать ветеринаром и учился в Новосибирском мединституте, где окончил факультет педиатрии. Тем не менее, в глубине души он понимал, что его призвание — быть артистом, поэтому параллельно с учебой в меде Митя Фомин стал вольнослушателем театрального вуза.

«Во Дворце на Яузе у него будет юбилей несколько дней подряд, у него будет концерт, и там будет абсолютно новый Митя. Но мы пока фантазируем», — приоткрыл завесу тайны Романоф.

Певец и композитор известен большинству как создатель и участник группы «Винтаж», а написанные им песни «Плохая девочка», «Одиночество любви», «Ева, я любила тебя» стали хитами. Также Романоф сотрудничает с певицей Лолитой, для которой написал знаковую композицию «Раневская».

Ранее 5-tv.ru писал, что Романоф сравнил феномен «Ласкового мая» с легким наркотиком.