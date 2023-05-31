Президентом Латвии избрали главу МИД Эдгарса Ринкевичса

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Согласно законам страны, лидер избирается на четыре года.

Сейм Латвии избрал президентом страны главу МИД Эдгарса Ринкевичса, за него проголосовали 52 депутата. Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Уточняется, что против кандидатуры дипломата выступили лишь 35 политиков.

«Для меня большая честь быть избранным президентом Латвийской Республики, я сделаю все возможное, чтобы хорошо служить народу Латвии. Я благодарю членов парламента за их доверие», — прокомментировал на странице в Twitter свое избрание Ринкевичс.

Согласно законам Латвии, президент избирается большинством голосов депутатов Сейма на четыре года. Министерство иностранных дел страны Ринкевичс возглавлял более десяти лет — с 2011 года.

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