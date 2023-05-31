Бюджетный кризис не разрешился: политолог Дудаков рассказал про проблемы США

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Не все республиканцы готовы идти на сделку с демократами.

Политолог и американист Малек Дудаков убежден, что Штаты далеки от стабильной финансовой ситуации. Даже сделка между демократами и республиканцами не помогла. После поднятия потолка госдолга бюджетный кризис в США не разрешился. Об этом эксперт сообщил изданию ИА SM-News.

Дудаков напомнил, что вроде как республиканцы и демократы между собой договорились, приняли проект, который позволит повысить потолок государственного долга на четыре триллиона долларов. Этого может хватить приблизительно на два года. Партии договорились о замедлении роста государственных расходов в течение следующих шести лет.

Но политолог обратил внимание на то, что многим республиканцам сделка не понравилась.

«Во-первых, есть бюджетные ястребы, которые считают, что нужно резко сокращать госрасходы. Резать по живому для того, чтобы стабилизировать госдолг. Они считают, что спикер Маккарти, договорившись с Байденом, предал их интересы. Во-вторых, ястребы по внешней политике, в том числе, хорошо нам известный Линдси Грэм, считающие, что новый бюджет не позволит добиться роста расходов на оборонку. И это тоже плохо», — объяснил политолог.

Сейчас американские политики разбились на два лагеря. Пока что не ясно сколько республиканцев будут готовы проголосовать за этот комплекс мер. При этом Малек Дудаков думает, что все равно большинство проголосуют «за». Но американист отметил, что если 30-50 человек будут «против», то очень большие проблемы могут возникнуть с принятием нового бюджета.

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