«Знать свое место»: Лавров жестко осадил посла США в ЮАР

Лавров призвал посла США в ЮАР не вмешиваться в отношения Москвы и Претории

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Лавров отметил, что ЮАР и Россия являются суверенными государствами.

Министр иностранных дел Сергей Лавров посоветовал послу США в ЮАР Рубену Бригети не лезть в отношения между Россией и Южной Африкой.

«Если американскому или любому другому заокеанскому, заморскому послу что-то показалось, то надо в общем-то знать свое место и не лезть в чужие дела», — заявил Лавров.

По его словам, Россия никогда не нарушает международные нормы, в отличие от Запада, который накачивает Украину оружием и даже его применяет.

«Американским послам, наверное, все-таки лучше заняться своим имиджем в глазах зарубежной публики», — заключил Лавров.

Президент России Владимир Путин 31 мая проводит переговоры с эритрейским коллегой Исайясом Афеворки. Во время очной встречи лидеры двух стран обсудят вопросы развития двусторонних отношений.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как президент ЮАР Рамафоса предложил Путину и Зеленскому мирную инициативу.